 

В Балаклее горела летняя кухня в частном дворе

05 сентября 2019 г. 10:23
1 просмотр

В Балаклее произошел пожар в частном домохозяйстве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 сентября в 00:28 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в Балаклее.

Там на ул. Правды, 32 горела летняя кухня.

Прибывшие на место спасатели установили, что на частном дворе горит летняя кухня площадью 40 кв.м.

Двумя пожарными стволами уже в 00:44 пожарные локализовали огонь и в 01:57 полностью ликвидировали.

Огнем повреждены перекрытия и крыша летней кухни.

Причину возникновения и ущерб от пожара устанавливают.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.