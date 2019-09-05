В Балаклее горела летняя кухня в частном дворе

В Балаклее произошел пожар в частном домохозяйстве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 сентября в 00:28 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в Балаклее.

Там на ул. Правды, 32 горела летняя кухня.

Прибывшие на место спасатели установили, что на частном дворе горит летняя кухня площадью 40 кв.м.

Двумя пожарными стволами уже в 00:44 пожарные локализовали огонь и в 01:57 полностью ликвидировали.

Огнем повреждены перекрытия и крыша летней кухни.

Причину возникновения и ущерб от пожара устанавливают.