В Балаклее мужчина напал на полицейских (видео)

26 ноября 2020 г. 17:22
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В Харьковской области житель города Балаклея ударил полицейского и распылил ему в лицо перцовый баллончик. 

Как сообщили в Балаклейском отделе полиции, 26.11.2020 года около 11-00 часов по письму местного суда полицейские прибыли домой к мужчине для вручения повестки о вызове в зал судебного заседания по административному делу.

В ходе ее вручения мужчина применил силу в отношении правоохранителей: он ударил в лицо одного из них и в дальнейшем неоднократно распылил газово-перцовую смесь, направив в сторону полицейских, чем причинил им химические ожоги глаз.

В результате этого работники полиции вынуждены были применить специальные средства.

Указанный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст 345 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

 

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