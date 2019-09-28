В Балаклее мужчина погиб под колесами поезда

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28 сентября 2019 г. 21:15
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28 сентября в Балаклее под колесами поезда погиб 58-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением «Харьков-Изюм» сбил местного жителя.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина сидел на рельсах.

Информация о происшествии внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.

 

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