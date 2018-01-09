В Балаклее мужчина украл кольца и деньги у подруги

09 января 2018 г. 12:46
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С заявлением о краже в дежурную часть обратилась 20-летняя жительница Балаклеи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По сведениям полиции, девушка рассказала, что из ее квартиры пропали 5 золотых колец и деньги.

Причастным к краже оказался знакомый потерпевшей – 22-летний житель села Яковенково. Он часто приходил в гости к девушке. Накануне кражи он также побывал в доме потерпевшей. Как выяснили оперативники, именно тогда парень и украл из шкафа золото и вытащил из кошелька более 2 тыс. грн. Украшения обменял в ломбарде на наличность, которую в дальнейшем потратил по своему усмотрению.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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