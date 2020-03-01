В Балаклее мужчина взял младенца в заложники и угрожал выбросить из окна

В Харьковской области спасатели и полиция провели спасательную операцию.

Как сообщили в пресс-службе Балаклейского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 1 марта, около 13 часов спасателям поступило сообщение от полиции о том, что в городе Балаклея по ул. Соборной, 42, 37-летний мужчина закрылся в квартире, в которой также находился 11 - месячный ребенок.

При том злоумышленник угрожал жене выбросить ребенка из окна.

На место происшествия срочно выехали спасатели.

По их прибытию работники полиции по лестнице через окно попали в квартиру и нейтрализовали злоумышленника.

Как отмечается, ребенок не пострадал, сейчас он в безопасности.