В Балаклее мужчина взял младенца в заложники и угрожал выбросить из окна

В Харьковской области спасатели и полиция провели спасательную операцию.
Как сообщили в пресс-службе Балаклейского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 1 марта, около 13 часов спасателям поступило сообщение от полиции о том, что в городе Балаклея по ул. Соборной, 42, 37-летний мужчина закрылся в квартире, в которой также находился 11 - месячный ребенок.
При том злоумышленник угрожал жене выбросить ребенка из окна.
На место происшествия срочно выехали спасатели.
По их прибытию работники полиции по лестнице через окно попали в квартиру и нейтрализовали злоумышленника.
Как отмечается, ребенок не пострадал, сейчас он в безопасности.