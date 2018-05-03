В Балаклее на складе боеприпасов тушат пожар - Минобороны

Сегодня, 3 мая, в 13.35 на бывшей технической территории 65 арсенала, в городе Балаклея Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, из-за возгорания сухой травы начался пожар.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Пожар локализуют два пожарных танка и инженерная машина разграждения.

Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован.

Военнослужащие совместно с ГСЧС принимают все меры для обеспечения безопасности местных жителей.