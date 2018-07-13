В Балаклее на железнодорожных путях убило током 18-летнего парня

12 июля около 22-00 на железнодорожных путях в Балаклее погиб 18-летний житель села Вербовка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Погибший парень вместе со своим товарищем после прогулки возвращался домой мимо железнодорожных путей и решили развлечься.

18-летний парень решил залезть на один из товарных вагонов и проверить, выдержит ли его линия электропередач. Прикоснувшись к проводу, парень получил удар электрическим током и упал на землю.

Молодой человек получил смертельный разряд тока и погиб на месте.

Сообщается, что погибший учился в одном из харьковских профессиональных училищ и характеризуется положительно.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.