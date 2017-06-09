В Балаклее ребенок выпал из окна больницы

ЧП произошло в вчера в 22:25.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, ребенок находился в детском отделении Балаклейской больнице на лечении вместе с матерью. Мальчик играл у открытого окна в палате и выпал.

Пострадавшего госпитализировали в больницу города Харькова.

Следственным открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники Балаклейского отдела полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.