В Балаклее ребенок выпал из окна больницы

09 июня 2017 г. 10:54
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ЧП произошло в вчера в 22:25.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области,  ребенок находился в детском отделении Балаклейской больнице на лечении вместе с матерью. Мальчик играл у открытого окна в палате и выпал.

Пострадавшего госпитализировали в больницу города Харькова.

Следственным открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники Балаклейского отдела полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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