В Балаклее снова произошел пожар возле арсенала

30 апреля 2020 г. 16:46
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Сегодня, 30 апреля, неподалеку от арсенала хранения боезапаса Вооруженных Сил Украины в городе Балаклея Харьковской области, возник степной пожар.

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил.

Отмечается, что огонь распространялся на расстоянии около 6 км от арсенала.

Силами местного подразделения ГСЧС Украины пожар был безотлагательно локализован и ликвидирован.

«Пожарная безопасность вокруг указанного арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле местных органов самоуправления, аварийно-спасательных и правоохранительных органов», - отметили в Генштабе ВСУ.

Также в Генштабе добавили, что руководством военной части А1352 приняты необходимые меры по предупреждению и недопущению возникновения пожаров в зоне ответственности.

Для этого штатные пожарно-спасательные подразделения и подразделения охраны и обороны воинской части поддерживают постоянную боевую готовность.

Напомним, как сообщалось, вчера, 29 апреля, также в районе расположения арсенала в Балаклее произошел пожар – горела сухая трава и мусор.

По информации помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, пожар случился на выезде из города на окружной дороге.

Площадь пожара достигала около 350 квадратных метров.

 

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