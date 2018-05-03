В Балаклее снова слышны взрывы на территории военного арсенала. Подробности

Возгорание на территории, где проводилось разминирование остатков снарядов, которые не разорвались еще в прошлом году, после ЧП в Балаклее, произошло около половины второго. Пользователи социальных сетей уже публикують многочисленные фото и видео пожара и пишут - было слышно несколько десятков взрывов. По данным Минобороны к локализации пожара привлекли два пожарных танка. а также самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию на склады - эвакуировано. По состоянию на 17.00, сообщили местные чиновники, об эвакуации всех жителей города речь не идет, эвакуированы люди, которые живут в домах, расположенных непосредственно около военных складов.

Иван Столбовой, мэр Балаклеи:

На цю хвилину районна евакуаційна комісія прийняла рішення про евакуацію частини мешканців, які проживають на вулиці Арсенальній, там знаходиться 507 квартир. Дітей позабирал з шкіл, з дитячих садочків. на сьогоднішній день масової евакуації мешканців немає. - Наскільки потужні вибухи? - Вони не потужні, поодинокі. Але є, будемо говорити, облако невеличке після цих розривів, невеличке облако на території військової частини.

Въезд в город ограничен, в данный момент пропускают только техтранспорт. Военный арсенал в Балаклеи взрывается уже второй раз. Масштабный пожар произошел в марте 2017-го, тогда боеприпасы детонировали на складах в течение нескольких дней. а полное разминирование всей территории. куда разлетались артиллерийный и танковые снаряды окончилось только в средине апреля. По данным Министра обороны Степана Полторака уцелеле только треть боеприпасов, что хранились на складах. Тогда, после начала взрывов эвакуировали около 20 тысяч жтелей балаклеи и еще двух населенных пунктов. Два человека погибло, еще больше десятка - пострадали. Было повреждено более 200 зданий, на их восстановлении ушло около 300 миллионов гривен. Кроме того. в Кабмине выделили значительную сумму средств на мероприятия по повышению безопасности на объектах хранения боеприпасов. Уголовное производство было открыто по статье "Диверсия", но имена виноватых во взрывах на военном арсенал в прошлом году до сих пор не названы.