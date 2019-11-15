В Балаклее в результате взрывов пострадали 4 человека

Ранее сообщалось о том, что в Балаклее сегодня произошли взрывы, о которых сообщали местные жители.

Как сообщил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник в эфире телеканала "112 Украина", во время разминирования арсенала взорвался снаряд.

В результате взрывов получили ранения четыре человека: двое военнослужащих и два работника вооруженных сил.

Пострадавшие получили ожоги мягких частей, у одного из военнослужащих зафиксирован перелом.

"Об эвакуации речи идти не может, потому что осуществлялись плановые мероприятия, подготовленные личным составом. Осуществлялись они на технической территории, где с целью утилизации остатков (боеприпасов, - ред.) И их элементов, которые нельзя транспортировать. Уничтожение осуществлялось в специальном котловане", - отметил он.