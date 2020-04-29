В Балаклее вблизи складов с боеприпасами горит сухостой

29 апреля 2020 г. 17:31
1 просмотр
Неподалеку военного арсенала в Балаклее загорелся сухостой. По данным спасателей, пожар произошел по другую сторону от арсенала, где в последний раз раздавались взрывы осенью 2019-го года, пишет "Суспільне".
 
Как сообщил представитель ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, тушением сухостоя сейчас занимаются спасатели. По его словам, пожар случился в 12.34 на выезде из города на окружной дороге.
 
Горит сухая трава и мусор. По словам Лупандина, площадь пожара достигает около 350 квадратных метров. Огонь тушат три отделения. Угрозы распространения нет.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53