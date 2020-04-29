В Балаклее вблизи складов с боеприпасами горит сухостой
29 апреля 2020 г. 17:31
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Неподалеку военного арсенала в Балаклее загорелся сухостой. По данным спасателей, пожар произошел по другую сторону от арсенала, где в последний раз раздавались взрывы осенью 2019-го года, пишет "Суспільне".
Как сообщил представитель ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, тушением сухостоя сейчас занимаются спасатели. По его словам, пожар случился в 12.34 на выезде из города на окружной дороге.
Горит сухая трава и мусор. По словам Лупандина, площадь пожара достигает около 350 квадратных метров. Огонь тушат три отделения. Угрозы распространения нет.