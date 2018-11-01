В Балаклее во время пожара из горящей многоэтажки спасли 3 человек и 29 эвакуировали

31 октября в 18:31 спасателям поступило сообщение о пожаре на первом этаже девятиэтажного жилого дома на переулке Серпуховском, 11 в Балаклее.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горели домашние вещи и мебель в одной из квартир девятиэтажки.

Площадь пожара составляла около 30 кв.м.

Из соседних квартир пожарные спасли трех женщин - 1936, 1943 и 1945 годов рождения, которые не могли самостоятельно выйти на свежий воздух.

Также из-за угрозы сильного задымления с верхних этажей по лестничным клеткам эвакуировали еще 29 жильцов дома.

Одну из спасенных женщин госпитализировали в Балаклейскую ЦРБ с диагнозом острая реакция на стресс.

В 19:04 пожар спасатели локализовали, а в 19:40 полностью ликвидировали.

Причины пожара и ущерб устанавливают.