В Балаклее во время пожара в доме погиб мужчина

В Балаклейском районе из-за пренебрежения правил эксплуатации печного отопления погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 2 марта в 17:29 спасателям поступил вызов на пожар в частном доме на улице Уютной, 9 в городе Балаклея.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить 2 комнаты дома на площади 50 кв.м.

Во время пожаротушения спасатели нашли в одной из комнат возле кровати тело погибшего 56-летнего хозяина.

В 17:57 пожар локализовали и в 19:28 ликвидировали. Половину дома удалось спасти.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.