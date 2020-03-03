В Балаклее во время пожара в доме погиб мужчина

03 марта 2020 г. 9:50
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В Балаклейском районе  из-за пренебрежения правил эксплуатации печного отопления погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 2 марта в 17:29 спасателям поступил вызов на пожар в частном доме на улице Уютной, 9 в городе Балаклея.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить 2 комнаты дома на площади 50 кв.м.

Во время пожаротушения спасатели нашли в одной из комнат возле кровати тело погибшего 56-летнего хозяина.

В 17:57 пожар локализовали и в 19:28 ликвидировали. Половину дома удалось спасти.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

 

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