В Балаклее во время пожара в доме женщина отравилась угарным газом

В Балаклейском районе во время пожара пострадала женщина.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 декабря в 4:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Мостовой, 7 в Балаклее.
На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и перекрытие на площади 10 кв.м.
На месте пожара пострадала хозяйка 1935 года.
Женщину госпитализировали в Балаклейскую ЦРБ с диагнозом отравление угарным газом.
В 5:12 пожар локализовали, а в 6:54 полностью ликвидировали.
Причину его возникновения устанавливают.