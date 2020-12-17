В Балаклее во время пожара в доме женщина отравилась угарным газом

17 декабря 2020 г. 14:10
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В Балаклейском районе во время пожара пострадала женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 декабря в 4:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Мостовой, 7 в Балаклее.

На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и перекрытие на площади 10 кв.м.

На месте пожара пострадала хозяйка 1935 года.

Женщину госпитализировали в Балаклейскую ЦРБ с диагнозом отравление угарным газом.

В 5:12 пожар локализовали, а в 6:54 полностью ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

 

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