В Балаклее женщина с ножом напала на подругу

11 сентября 2017 г. 10:31
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37-летнюю жительницу города Балаклея с ножевым ранением лица доставили в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что потерпевшая распивала спиртные напитки со своей подругой. Опьянев, 37 - летняя женщина устроила ссору, схватила кухонный нож и порезала лицо знакомой.

Подозреваемая не стала отрицать своей вины и призналась в совершении преступления. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта между женщинами.

Следователем Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

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