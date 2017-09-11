В Балаклее женщина с ножом напала на подругу

37-летнюю жительницу города Балаклея с ножевым ранением лица доставили в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что потерпевшая распивала спиртные напитки со своей подругой. Опьянев, 37 - летняя женщина устроила ссору, схватила кухонный нож и порезала лицо знакомой.

Подозреваемая не стала отрицать своей вины и призналась в совершении преступления. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта между женщинами.

Следователем Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.