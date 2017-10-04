В Балаклее в пожаре погиб мужчина

Информация о пожаре в частном жилом доме в городе Балаклея поступила к спасателям накануне в 12:34.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, во время проведения разведки они обнаружили на полу в задымленной комнате тело хозяина дома 1980 года рождения. Мужчина не подавал признаков жизни.

В комнате горели два деревянных кровати с постельными принадлежностями и деревянный пол на площади около 10 кв. м. Уже в 12:42 спасатели локализовали пожар, а в 13:05 окончательно ее ликвидировали.

По предварительным данным причиной возникновения пожара стала собственная неосторожность погибшего во время курения.