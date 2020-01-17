В Балаклейском районе горел дом: есть погибший

16 января в 23:34 спасателям поступил вызов на пожар на территории частного домовладения в с. Чепель, на ул. Бузиновка, 9.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание произошло в жилом доме.

Площадь пожара составила около 70 кв.м.

Во время проведения разведки пожара спасатели обнаружили тело погибшего 64-летнего хозяина дома.

В 00:25 пожарные локализовали пожар, а в 5:31 полностью ликвидировали его.

Предполагаемая причина пожара, по данным ГСЧС, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.