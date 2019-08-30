 

В Балаклейском районе горела летняя кухня: погибла хозяйка

30 августа 2019 г. 10:28
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Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 29 августа в 11:52 поступило сообщение о пожаре в поселке Андреевка Балаклейского района на ул. Кошевого, 8.

На момент прибытия спасателей огонь охватил деревянный пол в одной из комнат кухни на площади 4 кв.метра. Во время ликвидации огня в соседней комнате было обнаружено тело хозяйки дома, 1957 года рождения.

Пожарные оперативно локализовали пожар в 12:17, не дав распространиться огню на всю площадь. Окончательно огонь был ликвидирован в 12:45.

Причина возникновения возгорания выясняется.

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