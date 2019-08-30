В Балаклейском районе горела летняя кухня: погибла хозяйка

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 29 августа в 11:52 поступило сообщение о пожаре в поселке Андреевка Балаклейского района на ул. Кошевого, 8.

На момент прибытия спасателей огонь охватил деревянный пол в одной из комнат кухни на площади 4 кв.метра. Во время ликвидации огня в соседней комнате было обнаружено тело хозяйки дома, 1957 года рождения.

Пожарные оперативно локализовали пожар в 12:17, не дав распространиться огню на всю площадь. Окончательно огонь был ликвидирован в 12:45.

Причина возникновения возгорания выясняется.