В Балаклейском районе горели торговые павильоны

1 декабря в 6:50 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Октябрьской в городе Балаклея.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горел металлический торговый павильон.

Огнем был охвачен металлический магазин общей площадью 100 кв. м. Площадь пожара на тот момент составляла около 80 кв. м. Рядом с обеих сторон были пристроены еще два подобных павильона, которым угрожал огонь.

Разведка установила, что людей внутри здания не было.

В 8:21 пожар локализовали, а в 11:05 полностью ликвидировали. Причина возгорания и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.