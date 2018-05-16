В Балаклейском районе из окна квартиры выпал ребенок

Сегодня, 16 мая, в поселке Донец Балаклейского района восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже пятиэтажки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что мальчик был дома один.

Ребенок заболел и после осмотра врача отчим оставил его одного в квартире, а сам поехал по делам.

Пострадавшего ребенка с политравмой и закрытым переломом ноги госпитализировали.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Все обстоятельства происшествия выясняют.