В Балаклейском районе из окна квартиры выпал ребенок

Сегодня, 16 мая, в поселке Донец Балаклейского района восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже пятиэтажки.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители установили, что мальчик был дома один.
Ребенок заболел и после осмотра врача отчим оставил его одного в квартире, а сам поехал по делам.
Пострадавшего ребенка с политравмой и закрытым переломом ноги госпитализировали.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.
Все обстоятельства происшествия выясняют.