В Балаклейском районе из-за неосторожности с печью загорелся частный дом

24 апреля 2020 г. 14:10
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В Балаклейском районе Харьковской области сегодня утром, 24 апреля, загорелся частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре в на улице 8 Мая в селе Веселое поступила спасателям в 5:05.

Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что горит крыша частного дома на площади 90 кв.м. Огонь стремительно распространялся и угрожал распространиться на жилой дом и еще одну хозяйственную постройку.

Спасатели пожар локализовали в 6:35, не допустив дальнейшего распространения пламени. Окончательно огонь был ликвидирован в 07:30.

Причина возникновения возгорания, по данным ГСЧС,- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

 

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