В Балаклейском районе подорвался мужчина

Инцидент произошел накануне, около 17:20.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в больницу доставили 34-летний жителя села Вербовка. У мужчины обнаружена травматическая ампутация правой голени и пальцев левой кисти, рваная рана правового плеча и левого колена.

По предварительным данным, мужчина во дворе собственного дома распиливал болгаркой неизвестный предмет, в результате демонтажных работ тот взорвался.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Факт события внесен в Журнала единого учета правонарушений.