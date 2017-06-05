В Балаклейском районе подорвался мужчина

05 июня 2017 г. 12:54
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Инцидент произошел накануне, около 17:20.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в больницу доставили 34-летний жителя села Вербовка. У мужчины обнаружена травматическая ампутация правой голени и пальцев левой кисти, рваная рана правового плеча и левого колена.

По предварительным данным, мужчина во дворе собственного дома распиливал болгаркой неизвестный предмет, в результате демонтажных работ тот взорвался.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Факт события внесен в Журнала единого учета правонарушений.

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