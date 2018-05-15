В Балаклейском районе при пожаре погиб мужчина

15 мая 2018 г. 10:56
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15 мая около 2:40 на улице Центральной в селе Меловая Балаклейского района произошел пожар.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

После его тушения на месте пожара обнаружили тело мужчины 1964 г.р.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, о пожаре спасателям сообщили  жители соседних домов, которые увидели огонь.

На момент прибытия спасателей огнем полностью была охвачена пристройка к дому, из которой пламя перекинулось на крышу.

Общая площадь пожара составила около 50 кв. м.

 

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