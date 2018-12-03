В Балаклейском районе пьяный мужчина угнал автомобиль и попал в ДТП

1 декабря в полицию обратился 28-летний житель села Залиман с заявлением о пропаже его автомобиля «ВАЗ», припаркованного возле местного магазина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 32-летний житель поселка Савинцы.

Во время движения злоумышленник не справился с управлением и на угнанной машине въехал во встречный автомобиль, после чего влетел в мост.

Угонщик пытался скрыться с места аварии, однако его задержали.

При медицинском осмотре в крови у водителя выявили 1,6 промилле алкоголя, что в восемь раз превышает норму.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.