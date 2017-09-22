В Балаклейском районе пылал хвойный лес

22 сентября 2017 г. 11:16
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Информация о пожаре в хвойном лесу неподалеку от села Борщевка Балаклейского района поступила 21 сентября в 10:30.

По сведениям ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горела трава и хвойная подстилка в 117 квартале ГП "Балаклейское лесное хозяйство" на площади 3,1 га.

В 17:05 пожар локализовали. В дальнейшем спасатели и лесники продолжали тушить отдельные очаги возгорания в лесополосе. По состоянию на 10:00 22 сентября на месте дежурят автоцистерны лесхоза для предупреждения новых случаев возгорания.

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