В Балаклейском районе пылал хвойный лес

Информация о пожаре в хвойном лесу неподалеку от села Борщевка Балаклейского района поступила 21 сентября в 10:30.

По сведениям ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горела трава и хвойная подстилка в 117 квартале ГП "Балаклейское лесное хозяйство" на площади 3,1 га.

В 17:05 пожар локализовали. В дальнейшем спасатели и лесники продолжали тушить отдельные очаги возгорания в лесополосе. По состоянию на 10:00 22 сентября на месте дежурят автоцистерны лесхоза для предупреждения новых случаев возгорания.