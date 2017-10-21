В Балаклейском районе в пожаре погибли два человека

21 октября 2017 г. 14:53
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Сообщение о пожаре в селе Донец поступило накануне в 18:17.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковскай области, на четвертом этаже, пятиэтажного многоквартирного дома, из квартиры шел густой дым. 

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены конструктивные элементы стен, горели мебель и домашние вещи в комнате квартиры на площади 30 кв.м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в противогазах. Они немедленно подали пожарные стволы на тушение огня.

Во время проведения разведки и тушения пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчины 1956 г.р. и на лестнице было обнаружено тело женщины 1948 г.р., проживающей в соседней квартире.

В 21:03 пожар был ликвидирован спасателями. Причина возникновения пожара устанавливается.

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