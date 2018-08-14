В Балаклейском районе выгорело более 2 гектаров сухой травы и мусора

14 августа 2018 г. 12:55
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13 августа спасатели Харьковской области 13 раз выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь уничтожил сухую растительность на площади более 6 га.

Возникновению возгораний и значительному распространению огня способствовала невероятная жара.

Крупнейшие из пожаров произошли в Балаклейском и Красноградском районах области.

Так, за городом Балаклея горела сухая трава, ветки и мусор на площади более 2,5 га.

Спасатели около 1,5 часа тушили пламя, чтобы отвести опасность от города и лесного массива.

Примерно на такой же площади горел сухостой и под Красноградом.

Спасатели  в течение 15 минут локализовали данное возгорание и через час ликвидировали его.

 

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