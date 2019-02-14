В Барвенковском районе сгорел дом-барак: двое погибших

Пожар произошел 13 февраля в 21:40 в одноэтажном доме барачного типа на 4-х владельцев в Барвенковском районе области, с. Красная балка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

К моменту прибытия спасателей стало известно, что дом почти полностью охвачен пламенем. Площадь пожара составила около 300 кв.метров.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух погибших мужчин 1952 и 1964 года рождения, жители одной из квартир. В других квартирах дома на момент возникновения пожара никого не было.

В 23:32 пожар был локализован и в 07:05 полностью ликвидирован. Его вероятная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных прибором.