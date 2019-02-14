В Барвенковском районе сгорел дом-барак: двое погибших

14 февраля 2019 г. 12:27
46 просмотров

Пожар произошел 13 февраля в 21:40 в одноэтажном доме барачного типа на 4-х владельцев  в Барвенковском районе области, с. Красная балка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

К моменту прибытия спасателей стало известно, что дом почти полностью охвачен пламенем. Площадь пожара составила около 300 кв.метров.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух погибших мужчин 1952 и 1964 года рождения, жители одной из квартир. В других квартирах дома на момент возникновения пожара никого не было.

В 23:32 пожар был локализован и в 07:05 полностью ликвидирован. Его вероятная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных прибором.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.