В бассейне харьковского клуба едва не утонул 8-летний ребенок

11 июня 2019 г. 15:38
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В харьковском развлекательном центре сегодня едва не погиб 8-летний ребенок, который купался в бассейне заведения.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сегодня, 11 июня,  в 12:38 медикам скорой помощи поступил вызов в клуб «Мисто», по поводу  нахождения ребенка «без сознания».

Бригада медиков «скорой» прибыла на вызов через 4 минуты и обнаружила девочку 8 лет у бассейна, которая, плавая в бассейне, начала тонуть.

Проведя ребенку реанимационные мероприятия, медики госпитализировали девочку в реанимационное отделение ОДКБ 1.

«Родители, внимательно следите за детьми, когда они находятся в воде!», призывают медики.

 

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