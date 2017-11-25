В Батуми при пожаре в пятизвездочном отеле погибли 12 человек

В отеле Leo Grande в Батуми вечером 24 ноября вспыхнул пожар. Сообщается о 12 жертвах.

"В результате пожара в гостинице "Леогранд" в Батуми, по предварительной информации, погибли 12 человек. На данном этапе идет процесс их идентификации. Спасатели и полицейские осуществили эвакуацию более 100 человек из здания, среди них как гости, так и персонал отеля", - говорится в заявлении МВД Грузии.

По данным грузинского Первого канала, очаг возгорания был в спа-центре, где находились участницы конкурса красоты "Мисс Грузия", который в эти выходные должен был пройти в Батуми. По данным дирекции "Мисс Грузия", все участницы были вовремя эвакуированы и никто из них не пострадал.

Официально подтверждена гибель 11 человек.

По основной версии, пожар начался со спа-салона. Очевидцы рассказали, что часть находящихся в гостинице людей эвакуировали с террасы ресторана при помощи корзин и лестниц пожарных машин, а часть вывели по специальному коридору.

С различной степенью интоксикации находившиеся в гостинице доставлены в клиники Батуми. По предварительным данным, пострадали около 15 человек, среди которых граждане Турции и Израиля. По оценке врачей, их жизни ничего не угрожает.

Пятизвездочная гостиница Leo Grande, в которой произошел пожар, одна из самых шикарных в Батуми. Она открылась в 2015 году в районе порта. По информации пресс-центра правительства Аджарии, строительство гостиницы на 182 номера, с президентскими апартаментами, конференц-залами и спа-центром, обошлось в 35 миллионов долларов США.

Несколько месяцев назад агентство туризма Аджарии оштрафовало эту гостиницу из-за того, что у них не было противопожарной системы.