В Беларусь на съезд Белорусов мира не пустили украинского архиепископа

15 июля 2017 г. 18:02
Источник: Украинская правда
27 просмотров

На въезде в Беларусь в пограничном пункте пропуска "Новая Гута" (Гомельская область) был задержан гражданин Украины, член Рады Объединения белорусов мира "Батькивщина" архиепископ Святослав Логин (БАПЦ).

Инцидент произошел 14 июля, когда архиепископ ехал на VII Съезд белорусов мира.

При попытке пересечь границу около 18:00 ему было заявлено о запрете въезда в Республику Беларусь и поставлен соответствующий штамп в паспорт. Святослав Логин был вынужден вернуться в Украину в пограничный пункт "Новые Яриловичи".

По словам Логинова, белорусские таможенники вели себя корректно, но причины запрета въезда в Беларусь белорусскому священнику, как и срока запрета назвать не смогли.

Подобный случай произошел с архиепископ Святославом и в 2015 году, но в ответ на соответствующее обращение МВД РБ отказалась назвать причину и срок запрета ему въезда в Беларусь. Архиепископ считает, что запрет на въезд может быть связано с решениями российской стороны, в частности ФСБ РФ.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.