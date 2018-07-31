В Бердянске на глазах жены застрелили бойца батальона "Донбасс" с позывным Сармат

31 июля 2018 г. 15:54
Источник: Левый берег
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В Бердянске Запорожской области неизвестный застрелил бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат).

Об этом сообщил в фейсбуке его друг Андрей Маджаров.

Он также опубликовал видео с места убийства.

По словам Маджаров, Сармата убил неизвестный мужчина из двуствольной винтовки двумя выстрелами в спину.

"Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник. Выстрелил два раза", - рассказал он.

Полиция подтвердила убийство бывшего участника АТО и общественного активиста в Бердянске.

По приказу первого заместителя Председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план "Сирена". Правоохранители принимают меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством областной полиции.

Расследование этого преступления находится на контроле руководства Национальной полиции Украины.

Напомним, батальон "Донбасс" изначально был добровольческим батальоном.

Позже его приняли в состав Нацгвардии.

Как ранее сообщалось, накануне в Лозовой в коллекторе нашли убитого 23-летнего бывшего бойца батальона "Донбасс".

 

 

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