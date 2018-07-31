В Бердянске на глазах жены застрелили бойца батальона "Донбасс" с позывным Сармат

В Бердянске Запорожской области неизвестный застрелил бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат).
Об этом сообщил в фейсбуке его друг Андрей Маджаров.
Он также опубликовал видео с места убийства.
По словам Маджаров, Сармата убил неизвестный мужчина из двуствольной винтовки двумя выстрелами в спину.
"Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник. Выстрелил два раза", - рассказал он.
Полиция подтвердила убийство бывшего участника АТО и общественного активиста в Бердянске.
По приказу первого заместителя Председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план "Сирена". Правоохранители принимают меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством областной полиции.
Расследование этого преступления находится на контроле руководства Национальной полиции Украины.
Напомним, батальон "Донбасс" изначально был добровольческим батальоном.
Позже его приняли в состав Нацгвардии.
Как ранее сообщалось, накануне в Лозовой в коллекторе нашли убитого 23-летнего бывшего бойца батальона "Донбасс".