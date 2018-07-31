В Бердянске во время шторма спасли семью харьковчан

31 июля в 1:52 спасателям поступило сообщение, что в городе Бердянск напротив пансионата «Адмирал» на берегу Азовского моря семья отдыхающих из Харькова нуждается в помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Как выяснилось, в результате шторма и сильного ветра палатку, которую харьковчане установили на берегу моря, заливало водой.

Данные обстоятельства угрожали жизни 10-летнего мальчика и его родителей.

По данным Гидрометцентра порывы ветра достигали 15-ти м / с восточного направления.

Спасатели эвакуировали 48-летнюю женщину и ее испуганного сына и предоставили ночлег на территории подразделения службы спасателей.

Отец семейства от помощи отказался и остался с вещами.

В результате происшествия никто не пострадал.