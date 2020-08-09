В Бейруте из-за протестов пострадали более 700 человек

В Бейруте число пострадавших, которые вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку, превысило 700 человек. Об этом сообщила Al Jazeera 9 августа.

"Более 728 человек были ранены в результате протестов в ливанской столице Бейруте на фоне взрыва [в порту 4 августа]", - говорится в сообщении.

На акцию протеста вышли тысячи людей. Был убит один полицейский. Еще 19 протестующих были задержаны.

Также сообщается, что полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Выступившие организаторами акции активисты заявили, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

Во время протестов участники ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана. Через некоторое время силовики вернули центр Бейрута и деловые района города под свой контроль.