 

В Безлюдовке неизвестные повредили банкомат, но не взяли деньги

13 июля 2019 г. 15:13

Как сообщили в отделе коммуникации харьковской полиции, в ночь на 12 июля в поселке Безлюдовка Харьковского района неизвестные повредили банкомат.

По данным сотрудников следственно-оперативной группы, неизвестные с помощью болгарки распилили решетку и через разбитое окно проникли в помещение акционерного общества, в котором находился банкомат. Злоумышленники повредили заднюю часть банкомата, но ничего не похитили.

Правоохранители изъяли с места происшествия болгарку и два баллона с воздухом и газом. Кроме того, устанавливают личности злоумышленников, свидетелей и все обстоятельства преступления.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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