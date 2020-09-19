В Безлюдовке ограбили дом

В Харьковском районе полиция оперативно задержала 36-летнего харьковчанина за ограбление частного дома.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 18 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Безлюдовка в частном домовладении сработала сигнализация. У дома по указанному адресу правоохранители задержали мужчину.

Во время досудебного расследования следователи установили, что задержанный приехал в поселок Безлюдовка с товарищем на автомобиле. Согласно разработанному плану, один из мужчин остался в машине, а другой отжал пластиковое окно, проник в дом и похитил телевизор «Samsung», TV- бокс, золотые украшения. Похищенные вещи злоумышленник положил в авто своего сообщника, после чего сразу был задержан полицией охраны. Увидев правоохранителей, второй злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас следователи устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений и личность второго фигуранта преступления.