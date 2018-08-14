В Безлюдовке от взрыва неизвестного предмета пострадал местный житель

13 августа в полицию поступило сообщение от медиков о доставке в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи 35-летнего жителя Безлюдовки с осколочными ранениями различных частей тела и ампутацией пальцев.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и спасатели.
По словам родственников потерпевшего, в июле мужчина нашел в лесополосе металлический предмет и решил использовать его в дальнейшем по хозяйству.
Во время работы с ним произошел взрыв.
С места происшествия специалисты изъяли фрагменты из металла, которые направили на исследование.
В настоящее время медики оценивают состояние здоровья пострадавшего как удовлетворительное.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.