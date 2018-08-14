В Безлюдовке от взрыва неизвестного предмета пострадал местный житель

14 августа 2018 г. 10:57
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13 августа в полицию поступило сообщение от медиков о доставке в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи 35-летнего жителя Безлюдовки с осколочными ранениями различных частей тела и ампутацией пальцев.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и спасатели.

По словам родственников потерпевшего, в июле мужчина нашел в лесополосе металлический предмет и решил использовать его в дальнейшем по хозяйству.

Во время работы с ним произошел взрыв.

С места происшествия специалисты изъяли фрагменты из металла, которые направили на исследование.

В настоящее время медики оценивают состояние здоровья пострадавшего как удовлетворительное.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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