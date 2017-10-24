В Безлюдовке рецидивист ограбил пенсионерку

24 октября 2017 г. 17:19
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31-летний безработный, ранее судимый мужчина выхватил у 78-летней пенсионерки кошелек и убежал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области.

Злоумышленника задержали. Свои действия он пояснил тем, что был нетрезв. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против общественного порядка и морали.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.186 УК Украины(грабеж), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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