В Безлюдовке рецидивист ограбил пенсионерку

31-летний безработный, ранее судимый мужчина выхватил у 78-летней пенсионерки кошелек и убежал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области.

Злоумышленника задержали. Свои действия он пояснил тем, что был нетрезв. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против общественного порядка и морали.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.186 УК Украины(грабеж), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.