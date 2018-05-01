В Близнюковском районе мужчина бросил бутылку с горючей смесью во двор с детьми: пострадал ребенок

В селе Доброволье Близнюковского района доставили в больницу несовершеннолетнюю девочку с ожогами второй степени.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В дежурную часть местной полиции обратилась 31-летняя мать девочки.

Как выяснилось, их сосед бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка.

Ребенок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы предоставляют пострадавшей необходимую помощь.

В ходе проверки полицейские установили, что около 6 часов вечера 61-летний сосед зашел во двор, где играли пятеро детей.

Ему не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят подростки.

Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки. Кроме 13-летней девочки, никто из детей больше не пострадал.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали правоохранители.

Следственные действия продолжаются.