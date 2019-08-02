 

В Богодухове мотоциклист сбил пешехода − оба участника ДТП в больнице

02 августа 2019 г. 11:05
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Авария произошла 31 июля в 21:30 − в Богодухове мотоцикл Forte сбил 18-летнего парня. Оба участника аварии были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 23-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, двигаясь на подъем, допустил наезд на пешехода, который с велосипедом шел вдоль проезжей части. Мотоцикл перевернулся, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, без сознания. Мужчина прооперирован, он находится в реанимации. Состояние пострадавшего пешехода удовлетворительное. 

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.  

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