В Богодухове произошел пожар на территории детского интерната

15 ноября 2020 г. 12:52
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В Богодухове Харьковской области произошел пожар в хозяйственной постройке на территории КУ "Богодуховский детский дом-интернат".

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, вызов на пожар на улице Космической,3 поступил спасателям 14 ноября 23:24.

Прибывшие к месту вызова пожарные выяснили, что на дворе горела хозяйственная постройка, площадь пожара составляла 120 кв.м.

В 00:16 пожар был локализован, а в 02:15 полностью ликвидирован.

От уничтожения огнем было спасено 50 голов свиней.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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