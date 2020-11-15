В Богодухове произошел пожар на территории детского интерната

В Богодухове Харьковской области произошел пожар в хозяйственной постройке на территории КУ "Богодуховский детский дом-интернат".

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, вызов на пожар на улице Космической,3 поступил спасателям 14 ноября 23:24.

Прибывшие к месту вызова пожарные выяснили, что на дворе горела хозяйственная постройка, площадь пожара составляла 120 кв.м.

В 00:16 пожар был локализован, а в 02:15 полностью ликвидирован.

От уничтожения огнем было спасено 50 голов свиней.

Причину возникновения пожара устанавливают.