В Богодуховском районе мужчина десятки раз пырнул знакомого ножом

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области, инцидент произошел 7 мая около 3:00 в селе Хрущовая Никитовка Богодуховского района.

Так, 37-летний мужчина повредил металлическим ломом входную дверь дома, проник в помещение и нанес больше десяти ударов ножом 47-летнему хозяину дома. Злоумышленником оказался местный житель, который долго помогал по хозяйству пострадавшему.

Открыто уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство" УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.