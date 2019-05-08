В Богодуховском районе мужчина десятки раз пырнул знакомого ножом

08 мая 2019 г. 19:21

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области, инцидент произошел 7 мая около 3:00 в селе Хрущовая Никитовка Богодуховского района.

Так, 37-летний мужчина повредил металлическим ломом входную дверь дома, проник в помещение и нанес больше десяти ударов ножом 47-летнему хозяину дома. Злоумышленником оказался местный житель, который долго помогал по хозяйству пострадавшему.

Открыто уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство" УК  Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.