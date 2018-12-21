В Богодуховском районе на парня упало дерево - он в неотложке

19-летний парень получил открытую черепно-мозговую травму и перелом нижней челюсти, когда пилил дерево.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вчера днем, 20 декабря, в лесном массиве вблизи села Александровка.

Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.