В Богодуховском районе на парня упало дерево - он в неотложке

19-летний парень получил открытую черепно-мозговую травму и перелом нижней челюсти, когда пилил дерево.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.
По информации правоохранителей, инцидент произошел вчера днем, 20 декабря, в лесном массиве вблизи села Александровка.
Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.
Следователи открыли уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай». Обстоятельства происшествия устанавливаются.