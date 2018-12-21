В Богодуховском районе на парня упало дерево - он в неотложке

21 декабря 2018 г. 16:01
68 просмотров

19-летний парень получил открытую черепно-мозговую травму и перелом нижней челюсти, когда пилил дерево. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области. 

По информации правоохранителей, инцидент произошел вчера днем,  20 декабря, в лесном массиве вблизи села Александровка.

Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.
 
Следователи открыли уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай». Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.