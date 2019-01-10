В Богодуховском районе сгорел дом: в огне погибла пенсионерка

10 января 2019 г. 10:53
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10 января в 2:46 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме на ул. Дачной, 9в селе Павлово Богодуховского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, звонившие свидетели сообщали о большом зареве на крыше дома, который уже начал разрушаться.

На момент прибытия пожарных дом был охвачен огнем по всей площади, которая составила 54 кв.м.

Крыша дома упала внутрь. Стены также были разрушены.

При разборке завалов спасатели обнаружили тело 80-летней хозяйки дома.

Пожар чрезвычайники локализовали в 04:25 и полностью ликвидировать его им  удалось только в 07:45.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

 

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