В Богодуховском районе при строительстве дома среди найденных боеприпасов оказалась фугасная бомба весом 250 кг

15 мая 2018 г. 10:40
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13 мая спасателям поступило сообщение о том, что в Богодухове на территории частного домовладения на пл. Героев Чернобыля  обнаружили подозрительные металлические предметы,  похожие на взрывоопасные.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Хозяин дома копал котлован под строительство нового жилого дома.

На глубине около 3,5 м ковш экскаватора зацепил какие-то металлические предметы и выбросил их на поверхность. Присмотревшись внимательно, рабочие поняли, что наверняка имеют дело с какими-то устаревшими боеприпасами.

Специалисты-взрывотехники прибыли на место и  установили, что в котловане находилось более 20 различных снарядов и мин времен Второй мировой войны.

Но самой опасной среди них оказалась немецкая авиационная фугасная бомба весом 250 кг.

Она имела и взрывной заряд и взрыватель, поэтому несла реальную угрозу людям и окружающей объектам.

14 мая пиротехническая группа  провела разминирование и обезвреживание этой авиабомбы и еще 57 других боеприпасов: 22 артснарядов и 21 минометной мины различных калибров и 14 ручных гранат.

Пострадавших нет.

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