В больнице скончался упавший с крыши на харьковском рынке 16-летний подросток: полиция проводит расследование

В Харькове правоохранители проводят расследование по факту гибели юноши, травмировавшегося на территории рынка «Барабашово».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 февраля около 19:00 в отделение реанимации харьковской городской больницы с территории рынка ТЦ "Барабашово" в тяжелом состоянии был госпитализирован 16-летний харьковчанин.

Предварительно, многочисленные травмы парень получил при падении с крыши, на которой проводил ремонт. Через час, несмотря на все реанимационные мероприятия врачей, парень умер, не приходя в сознание.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.