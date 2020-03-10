В больнице скончался упавший с крыши на харьковском рынке 16-летний подросток: полиция проводит расследование

10 марта 2020 г. 17:10
164 просмотра

В Харькове правоохранители проводят расследование по факту гибели юноши, травмировавшегося на территории рынка «Барабашово».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 февраля около 19:00 в отделение реанимации харьковской городской больницы с территории рынка ТЦ "Барабашово" в тяжелом состоянии был госпитализирован 16-летний харьковчанин. 

Предварительно, многочисленные травмы парень получил при падении с крыши, на которой проводил ремонт. Через час, несмотря на все реанимационные мероприятия врачей, парень умер, не приходя в сознание.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. 

Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.