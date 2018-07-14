В больнице умер ребенок, пострадавший в ДТП с коляской на проспекте Гагарина

14 июля 2018 г. 21:21
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Сегодня около 18-00 на проспекте Гагаина-215 28-летний водитель автомобиля ВАЗ  выехал на тротуар и сбил коляску с младенцем - пятимесячным мальчиком. От полученных в результате ДТП травм ребенок умер в больнице. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в момент аварии женщина с коляской стояла рядом напротив пешеходного перехода, рядом с проезжей частью. От удара ребенка выбросило из коляски. 20-летняя мать малыша травм в результате ДТП не получила. Ребенок с матерью (состояние пятимесячного мальчика оценивалось как тяжелое) были доставлены в больницу, где от полученных травм ребенок скончался. 

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Решается вопрос о задержании водителя. 

 

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