В больнице умер ребенок, пострадавший в ДТП с коляской на проспекте Гагарина

Сегодня около 18-00 на проспекте Гагаина-215 28-летний водитель автомобиля ВАЗ выехал на тротуар и сбил коляску с младенцем - пятимесячным мальчиком. От полученных в результате ДТП травм ребенок умер в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в момент аварии женщина с коляской стояла рядом напротив пешеходного перехода, рядом с проезжей частью. От удара ребенка выбросило из коляски. 20-летняя мать малыша травм в результате ДТП не получила. Ребенок с матерью (состояние пятимесячного мальчика оценивалось как тяжелое) были доставлены в больницу, где от полученных травм ребенок скончался.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Решается вопрос о задержании водителя.