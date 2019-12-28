В больнице Запорожья убили мужчину прямо в палате

28 декабря 2019 г. 11:30
206 просмотров

В одной из больниц Запорожья прямо в палате зарезали пациента.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в 01:40 в полицию поступило сообщение о том, что в больнице по улице Победы в Запорожье произошло убийство. 

Неизвестный зашел в палату медицинского учреждения и нанес ножевое ранение пациенту, мужчине 1978 года рождения. От полученного телесного повреждения мужчина скончался.

Полтора часа понадобилось полицейским, чтобы раскрыть это преступление. 

Правоохранители установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался мужчина 1973 года рождения.

Сейчас мотив преступления устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.