В больнице Запорожья убили мужчину прямо в палате

В одной из больниц Запорожья прямо в палате зарезали пациента.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в 01:40 в полицию поступило сообщение о том, что в больнице по улице Победы в Запорожье произошло убийство.

Неизвестный зашел в палату медицинского учреждения и нанес ножевое ранение пациенту, мужчине 1978 года рождения. От полученного телесного повреждения мужчина скончался.

Полтора часа понадобилось полицейским, чтобы раскрыть это преступление.

Правоохранители установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался мужчина 1973 года рождения.

Сейчас мотив преступления устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.