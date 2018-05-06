В Боровой 4-летний ребенок упал в канализационный люк

06 мая 2018 г. 11:51
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5 мая 2018 в 17часов 37 минут медикам скорой и  неотложной помощи поступило сообщение о том, что поселке Боровая ребенок упал в канализационный люк.

Об этом сообщили в Центре скорой помощи и медицины катастроф.

Прибывшие на место медики выяснили, что  около 17.36, играя на детской площадке возле ДК по улице Мира, 4-летний мальчик  провалился в заброшенный люк в водой, который  прикрыт шинами, на глубину 6 метров.

После того, как ребенка достали на поверхность, медики оказали ему необходимую помощь и госпитализировали в больницу.

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